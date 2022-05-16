Kremlin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sonuçlarını yakından izleyeceğiz
Kremlin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sonuçlarını yakından izleyeceklerini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurma kararı almalarını değerlendirdi.
Dmitri Peskov, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'le herhangi bir sınır anlaşmazlığının bulunmadığına dikkat çekerek, "Ukrayna NATO'ya katılsaydı, Rusya NATO üyesi bir devletle sınır anlaşmazlığı yaşayacaktı ve bu da tüm bölgede ciddi güvenlik tehlikeleri yaratırdı" diye konuştu.
Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının olası sonuçlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini anlatarak, "Finlandiya ve İsveç'n NATO'ya katılımının kıtamızdaki (Avrupa) güvenlik mimarisini güçlendireceğine veya iyileştireceğine ikna olmadık" dedi.
Peskov, söz konusu süreç nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, "Bu bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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