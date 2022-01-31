Kremlin, Putin ve Macron görüşmesi sonrasında açıklama yaptı: Anlaşmaya varıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya'nın ABD ve NATO'ya teklif ettiği güvenlik garantilerini ele aldı. Liderler, telefon görüşmelerinin yanı sıra yüz yüze görüşmek için de değerlendirmede bulunması konusunda anlaşmaya vardı.
Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki gelişmelerin ve uzun vadeli güvenlik garantilerinin bir kez daha ele alındığını duyurdu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında liderler, Ukrayna etrafındaki gelişmeleri ve Rusya’nın Batı’dan talep ettiği uzun vadeli güvenlik garantilerini ele aldı.
GÖRÜŞME ÇAĞRISI
Açıklamada, “Ukrayna’nın etrafındaki gelişmeler ve Rusya Federasyonu'na uzun vadeli, yasal olarak pekiştirilmiş güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin konularda görüş alışverişi devam etti. Vladimir Putin bu sorunlar ile ilgili temel yaklaşımları bir kez daha ayrıntılı bir biçimde özetledi” ifadelerine yer verildi.
Putin ve Macron, yüz yüze görüşme yapma olasılığını hızlıca değerlendirmeyi kabul etti.
ANLAŞMAYA VARILDI
Liderlerin hem telefonda, hem de yüz yüze görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeleri yer aldı:
“İleride telefonda yapılan temasların devam ettirilmesinin yanı sıra Rusya ve Fransa liderleri arasında yüz yüze görüşme olasılığının hızlıca değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.”
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Anadolu Efes'in her sayısı, doğada bir tohum olacak
- Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları başladı
- Hentbol Şampiyonası'na 10 ülke katılacak
- Uzmanından 'aşırı tuz tüketimi' uyarısı
- Kameralarla yalan tespiti yapılabilir mi?
- Bilim insanları ateşe dayanıklı ahşap geliştirdi
- Geçmeyen koronavirüs şikayetleri için egzersiz önerisi
- Lewis Dartnell: ‘İnsan çok yönlü bir havyan türü!’
- Halide Edip Adıvar’ın gençlik dönemi eserleri
- Arifiye Köy Enstitüsü destanı!