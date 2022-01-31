Kremlin, Putin ve Macron görüşmesi sonrasında açıklama yaptı: Anlaşmaya varıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 23:02

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki gelişmelerin ve uzun vadeli güvenlik garantilerinin bir kez daha ele alındığını duyurdu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında liderler, Ukrayna etrafındaki gelişmeleri ve Rusya’nın Batı’dan talep ettiği uzun vadeli güvenlik garantilerini ele aldı.

GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Açıklamada, “Ukrayna’nın etrafındaki gelişmeler ve Rusya Federasyonu'na uzun vadeli, yasal olarak pekiştirilmiş güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin konularda görüş alışverişi devam etti. Vladimir Putin bu sorunlar ile ilgili temel yaklaşımları bir kez daha ayrıntılı bir biçimde özetledi” ifadelerine yer verildi.

Putin ve Macron, yüz yüze görüşme yapma olasılığını hızlıca değerlendirmeyi kabul etti.

ANLAŞMAYA VARILDI

Liderlerin hem telefonda, hem de yüz yüze görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeleri yer aldı:

“İleride telefonda yapılan temasların devam ettirilmesinin yanı sıra Rusya ve Fransa liderleri arasında yüz yüze görüşme olasılığının hızlıca değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.”