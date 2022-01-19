Soru almayan Macron ve Metsola'ya gazetecilerden tepki
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, gerçekleştirdikleri basın toplantısında soru almayınca gazeteciler duruma tepki göstererek salonu terk etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı hedeflerini açıkladıktan sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısının ardından ikilinin soru almaması, gazetecilerin tepkisine yol açtı.
SALONU TERK ETTİLER
Macron ve Metsola’nın basın mensuplarının sorularını yanıtlamayacakları bildirildikten sonra birçok gazeteci salonu terk etti.
Financial Times muhabiri Mehreen Khan da sosyal medya hesabından gazetecilerin salonu terk ettiği anların görüntülerini paylaştı.
Macron basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu’ndaki 5 saatlik genel kurul konuşmasının 4 dakikalık özetini yaptı.
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