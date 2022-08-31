Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan hakkında açıklamada bulundu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edildiğine yönelik konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan’ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Kırım Platformu Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından Rusya’dan açıklama geldi.
Erdoğan’ın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü işaret ederek, "Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin meşru olmadığına" yönelik sözlerine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan’ın bu düşüncelerinin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda 2 ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini söyledi.
"İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEK İÇİN ÇOK İYİ BİR POTANSİYELE SAHİBİZ"
Özellikle İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması gibi konularda Türkiye’nin çabalarını takdir ettiklerini de ifade eden Peskov, "Tahıl meselesinde olduğu gibi, Türkiye’nin zor durumların aşılmasındaki çabalarını çok takdir ediyoruz. Dolayısıyla bizim çıkarımıza olan hususlarda konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. İşbirliğini derinleştirmek için çok iyi bir potansiyele sahibiz" diye konuştu.
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