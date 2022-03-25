Kremlin sözcüsü Peskov: 'Rusya'nın G20'den çıkartılması o kadar da büyük bir felaket olmaz”
Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın G20’den çıkarılmasını destekleyen açıklamalarına yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya, G20’den çıkarılsa bir felaket yaşanmaz” dedi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın G20'den çıkartılması gerektiği yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak “Bu o kadar da büyük bir felaket olmaz” açıklaması yaptı. Peskov, “G20 formatı önemli ama şu anki koşullarda katılımcıların çoğu bizimle ekonomik savaş içinde. O yüzden korkunç bir durum yaşanmaz” ifadelerini kullandı.
Dünyanın ABD ve Avrupa Birliği'nden büyük olduğunu söyleyen Peskov, Rusya'yı yalnız bırakma çabalarının başarısız olacağını savundu. ''Rusya Ukrayna'da fosfor bombası kullanmadı. Rusya hiçbir zaman uluslararası sözleşmeleri ihlal etmedi'' diyen Kremlin sözcüsü, ABD'nin Rusya'ya yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla dikkatleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.
Peskov ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazprom'a Avrupa'ya gaz ihracatı karşılığında rubleyle ödeme alma talimatı verdiğini ve şirketin bu konuda çalışma yürüttüğünü aktardı.
Putin, önceki gün Rusya'nın “dost olmayan ülkelere” ruble ile doğalgaz satmaya başlayacağını açıklamıştı.
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