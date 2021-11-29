Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Erdoğan' sorusuna kritik yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın Türkiye arabuluculuğunda bir araya gelmesinin, Ukrayna’nın doğusundaki sorunun çözümüne yardımcı olacağına inanmadığını kaydetti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak istediğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.
Peskov soru karşısında, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların tarafı olmadığını, dolayısıyla bu formattaki bir zirvenin söz konusu krizin çözülmesine yardımcı olmayacağını söyledi.
"SORUNUN ÇÖZÜM YOLUNU BULMAK MÜMKÜN OLMAZ"
Kremlin Sözcüsü, “Mesele şu ki Rusya Donbass’taki krizin taraflarından biri değil. (Rusya, Türkiye ve Ukrayna temsilcilerini bir araya getirecek) böyle bir zirvede sorunun çözüm yolunu bulmak mümkün olmaz. Krizin tarafı, bir taraftan Kiev; diğer taraftan (Ukrayna’nın doğusunda) tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmiş olan cumhuriyetlerin (Donetsk ve Lugansk) temsilcileridir” dedi.
Erdoğan Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamalar sırasında, Ukrayna’nın doğusundaki gerilime atıfla şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur; gerek Ukrayna ile gerek (Rusya Devlet Başkanı) Sayın Putin ile bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz.”
YORUMSUZ BIRAKTI
‘Erdoğan, Ukrayna’nın listesini Putin’e iletti’ açıklamasını yorumsuz bıraktı.
Bu sırada Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in, ‘Rusya ile takas etmek istedikleri kişinin listesini, Moskova’ya iletmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği’ şeklindeki açıklaması da soruldu. Peskov soru üstüne, “Bu açıklamayı yorumsuz bırakacağım” dedi.
Zelenskiy cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, “(Rusya ile takas etmek istediğimiz kişilerin isimlerini içeren) liste Türkiye’ye iletildi. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesi oldu ve listeyi Rusya tarafına iletti” demişti.
-Sputnik Türkçe
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