CANLI YAYIN: Galatasaray - Gaziantep FK CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 17 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlıyor.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Sangare, Arda, Mujakic, Perez, Melih, Ogün, Yusuf, Maxim, Bayo, Draguş.

CANLI ANLATIM | Galatasaray 0-0 Gaziantep FK

36' Gaziantep FK atağında sol kanattan son çizgiye inmek isteyen Yusuf Kabadayı, topu ayağından açtı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

32' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leroy Sane sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte savunma topu uzaklaştırdı.

29' ÖNEMLİ POZİSYON! Gaziantep FK'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Arda'nın kafa vuruşunun ardından sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.

27' Gaziantep FK hücumunda Yusuf Kabadayı, sol kanattan ceza sahasına girmek isterken Galatasaray savunması topa ayak koydu.

24' BİR KAFA! Sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane, sol ayağıyla ortaladı. Ceza sahasında bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunun ardından top kalenin üstünden auta çıktı.

22' ÜSTTEN DIŞARIYA! Ceza sahası ön çizgisi üzerinde sağ çarprazda topla buluşan Mauro Icardi, sağ ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21' AZ FARKLA DIŞARDA! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Roland Sallai, gelişine vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

20' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında savunma topu karşıladı. Galatasaray, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

19' BİR KAFA! Sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Leroy Sane, sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Bu esnada kaleci Zafer yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır, Gaziantep FK, lehine faul kararı verdi.

13' Mario Lemina'nın orta alandan sağ kanada gönderdiği top taca çıktı.

12' Roland Sallai'nin kendi yarı alanından uzun gönderdiği top doğrudan dışarı çıktı.

10' ÜSTTEN AUT! Sol kanatta önce Perez'i ardından da Nazım'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz, sol ayağıyla yerden ortaladı. Ceza sahası içi sol çarprazında bulunan Yunus Akgün sol ayağıyla gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

8' Gaziantep FK, hücumunda Bayo, sağ kanattan son çizgiye indi, savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesinin ardından top kornere çıktı.

7' BİR KAFA! Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maxim ortaladı, ön direkte bulunan Draguş'un kafa vuruşunun ardından top yandan auta gitti.

5' Galatasaray'ın atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, şut açısı ararken topa ayak koydu.

3' Galatasaray atağında Leroy Sane, sağ kanattan Davinson Sanchez'in pasının ardından topu kontrol etmek istedi ancak başarılı olamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.