Kremlin Sözcüsü Peskov’dan ‘Erdoğan’ yorumu: ‘Kabul edilebilir değil’

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:02

Peskov, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola'da yaptığı açıklamada dile getirdiği, Rusya dahil 5 daimî üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savına ilişkin soruya yanıt verdi.

Erdoğan’ın açıklamasının yeniden sorulması üzerine Peskov, "Tahmin edebileceğiniz gibi ince ayrımlar çok mühim. Rusça çevirisine bakacak olursam, tüm yükü kendi üstlerine alıp dünyayı faşizmden kurtarmak adına çokça fedakarlıkta bulunan güçlere için ‘bir avuç ülke’ gibi küçümseyici bir ifade kullanmak diplomasi açısından pek de kabul edilebilir değil" dedi.

HENÜZ OKUYAMADIĞINI BELİRTTİ

Kremlin Sözcüsü, Erdoğan’ın açıklamalarının Türkçe orijinalini henüz okuyamadığını, fakat bunu mutlaka yapacağını da sözlerine ekledi.

Erdoğan söz konusu konuşmasında, "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı’nın bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Peskov ise, dünkü basın toplantısında kendisine Rusça olarak aktarılan bu açıklamayı, Türkçe bildiği için Türkçe okuyup yorum yapmayı tercih edeceğini belirtmişti.

-Sputnik Türkçe