Kremlin: Türkiye ile S-400'lerin geleceği konusunda temas halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin Ankara ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Açıklama, Türkiye'nin ABD yaptırımlarının kaldırılmasını sağlamak amacıyla, 'S-400 sistemlerini Körfez'deki ismi açıklanmayan bir ülkeye satabileceğini' öne süren haberlerin ardından geldi.

Hürriyet'te yer alan haberde, "Türkiye'nin S-400'lerini, Körfez ülkelerinden birine satacağını bugün açıklayabileceği" iddia edilmişti.

ABD, 2020 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle NATO müttefiki Ankara'ya yaptırım uygulamış, ayrıca Türkiye'yi ortak üreticileri arasında yer almak istediği F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddialar ve Türkiye'nin olası satış için Rusya ile temas kurup kurmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: