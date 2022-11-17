Kremlin'den ABD'ye Ukrayna çağrısı: 'Ukrayna'ya güvenilmez'

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:16

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Kiev'i olası barış görüşmeleri konusunda hedef saptırmakla suçladı, kamuya açık müzakerelere girmeyi hayal edemediğini söyledi.

Reuters'in haberine göre, Peskov gazetecilerle yaptığı bilgilendirme toplantısında ABD'nin Rusya'nın endişelerini dikkate alabileceğini ve eğer isterse Kiev'i müzakere masasına dönmeye teşvik edebileceğini söyledi.

Peskov ayrıca Ukrayna'nın dokuz aylık çatışma süresince Moskova ile müzakere etmek isteyip istemediği konusundaki tutumunu birkaç kez değiştirdiğini ve bu konuda Ukrayna'ya güvenilemeyeceğini söyledi.

ANKARA'DAKİ GÖRÜŞMEYE DE DEĞİNDİ

Rusya İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin'in CIA Direktörü Burns ile Ankara'da yaptığı görüşmeye de değindi.

Peskov, Burns'ün Narışkin'i Rusya'nın nükleer silah kullanmasının sonuçları konusundaki uyarısı için "hiçbir Rus yetkilinin nükleer silah kullanmayı düşünmedi" dedi.