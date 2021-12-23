Son dakika | Putin'den Türkiye'ye Merkez Bankası göndermesi
Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaptı ve Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin’in yıl sonu basın toplantısı sırasında ülkesinin iç siyaseti, dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yapan Putin, Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi.
"MERKEZ BANKASI’NIN NASIL ÇALIŞACAĞINA KARIŞMIYORUM"
Sputnik'in haberine göre, Putin, konuşmasında şunları kaydetti:
"Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını katılaştırırsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir."
"EKONOMİMİZ İSTİKRARLI"
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