Son dakika | Putin'den Türkiye'ye Merkez Bankası göndermesi

23 Aralık 2021 Perşembe, 12:49

Rusya lideri Vladimir Putin’in yıl sonu basın toplantısı sırasında ülkesinin iç siyaseti, dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yapan Putin, Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi.

"MERKEZ BANKASI’NIN NASIL ÇALIŞACAĞINA KARIŞMIYORUM"

Sputnik'in haberine göre, Putin, konuşmasında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını katılaştırırsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir."

"EKONOMİMİZ İSTİKRARLI"

Rusya'daki ekonomik duruma dair konuşuan Putin, pandemi döneminde yüzde 3 oranında bir düşüş gördüklerini ama ekonominin kısa süre içinde toparlandığını söyleyerek, 2021 sonunda yüzde 4.5 oranında büyüme beklediklerini ekledi.





Ülkesinin dış borcunun dünyadaki en düşük seviyeye inip yüzde 4’e gerilediğini, uluslararası rezervlerinin ise 595 milyar dolardan 625.5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Putin, "Tüm bunlar ekonomimizin istikrarlı olduğunun işaretidir" dedi.