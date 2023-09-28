Kremlin'den Ermenistan açıklaması: 'Niyetleri düşmanca'

Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:54

Güncelleme: 28.09.2023 - 17:54

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılma planı ile ilgili konuştu.

Erivan’ın bu adımına karşı olduklarını ifade eden Peskov, “Ermenistan, Roma Statüsü'ne taraf olmadığımızı çok iyi biliyor. Ayrıca Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki uyulması zor kararının da farkında. Bunun Erivan'da çok iyi bilindiğini biliyoruz. Bu hoş karşıladığımız bir şey değil” dedi.

Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü onaylama kararının resmileşme ihtimaline karşı da konuşan Peskov, “Bu son derece düşmanca” karşılığını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan ile Rusya arasında gerilen ilişkilere karşı Erivan’ı ziyaret etme ihtimalinin olup olmadığı sorusuna ise Peskov, “Hayır” diyerek net bir cevap verdi.

"ROMA TÜZÜĞÜ'NÜN ERMENİSTAN TARAFINDAN ONAYLANMASI OLUMSUZ SONUÇLARI DOĞURACAKTIR”

Kremlin’den yapılan açıklamanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da konuya dair açıklama yaptı. Rusya tarafının Erivan’ın böyle bir karar alması durumunda ikili ilişkilerde yaşanabilecek sorunlara dair Ermeni tarafına bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, “İlk olarak Ermeni ortaklara Ermenistan’ın bu kararı onaylamasının, Rusya’nın üst düzey liderliği için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) tutuklama emrinin verildiği koşullarda kabul edilemezliği yönünde bilgi verildi” denildi.

Açıklamada ayrıca, Ermenistan’ın bu kararına karşı Erivan tarafına ikili anlaşma önerisi yapıldığı ancak Erivan tarafının bu öneri yerine Roma Statüsü’nün kabul etme kararı aldığı belirtilerek, “Maalesef bunun yerine Ermenistan'da Roma Statüsü'nün onaylanması yönünde siyasi bir karar alındı. Roma Tüzüğü'nün Ermenistan tarafından onaylanması, ikili ilişkiler açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonunda Roma Statüsü’nün Ermenistan Ulusal Meclisi’nde milletvekillerinin oylamasına sunulacağı da hatırlatılarak, “Rusya, Ermenistan Ulusal Meclisi’nde Roma Statüsü kapsamında zehirli bir karara onay vermeyecek güçlerin bulunacağını umuyor” denildi.