Kremlin'den gaz merkezi açıklaması: Türkiye ile temaslar sürüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin detaylar üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Dmitri Peskov, gaz alanındaki koordinasyonun hem en üst düzeyde hem de çalışma düzeyinde Rusya ve Türkiye arasındaki görüşmelerin gündeminde kalmaya devam ettiğini söyledi.
Peskov, "Hem bu konular hem de gaz tedarikiyle ilgili konular, hem üst düzey hem de çalışma düzeyindeki temasların gündeminde yer alıyor. Bu temaslar devam ediyor" dedi.
Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturulmasına ilişkin ayrıntılar üzerinde çalışıldığını belirten Peskov, projenin önemli bir bölümünün gaz satışı konularıyla ilgili olduğunu söyledi.
Peskov, "Her iki ülkenin de bir gaz merkezi oluşturulmasına olan ilgisi, iki cumhurbaşkanının Astana'da gerçekleştirdikleri son toplantıda vurgulandı ve ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. Biliyoruz ki gaz satışıyla ilgili çok önemli bir kısım var. Bu kısım da netleştikçe, bu merkezin ana hatları daha da netleşecektir" ifadelerini kullandı.
"TÜRK AKIM GEREKTİĞİNDE GENİŞLEME POTANSİYELİNE SAHİP"
Peskov, Türk Akım doğalgaz boru hattı sisteminin gerektiğinde genişleme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Peskov, "Aslında şu anda Türkiye'ye bağlı en büyük doğalgaz boru hattı sistemlerinden biri olan Türk Akımı'na sahibiz ve bu sistem gerektiğinde ciddi bir genişleme potansiyeline sahiptir" diye konuştu
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