Kremlin'den KKTC açıklaması: Doğrudan uçuşlarla ilgili herhangi bir karar alınmadı

23 Eylül 2022 Cuma, 14:03

Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğrudan ticari uçuşların bir tur operatörü aracılığıyla başlayacağı yönünde haberler ortaya atılmıştı.

Kremlin Sarayı'ndan söz konusu haberleri yalanlar nitelikte bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ticari uçuşlarla ilgili şu ana kadar herhangi resmi bir karar alınmadığını söyledi.

Peskov, “Şimdiye kadar bu konuda herhangi bir karar alınmadı” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu zirvesi kapsamındaki ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız. Buranın çok çok önemli olan bir boyutu da şu; malum Rusya’nın turist potansiyeli çok yüksek. KKTC’nin de en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm” dedi.

Erdoğan, turizm alanında “KKTC'ye böyle bir akışın KKTC için ekonomik olarak da ciddi manada bir sıçramaya vesile olacağını” belirterek, “Zaten turizme yönelik alt yapısı gayet iyi olan bir ülke konumunda. Bu konuda alınacak neticeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni inşallah çok çok ileri taşıyacaktır. Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır” diye konuştu.