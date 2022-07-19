Kremlin'den tahıl açıklaması: Müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini beklediklerini söyledi.
Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da geçen hafta toplantı yapıldığını anımsatarak, "Bu müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini bekliyoruz" dedi.
Peskov, Rusya'nın dünyada oluşan gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirerek, "Bu krizin nedeni, Ukrayna'daki durum ve Ukrayna tahılı değil. Bu, sadece küçük bir kısımdır. Rusya, yine de Ukrayna tahılının dünyadaki piyasalara çıkmasının sağlanması konusunda her türlü girişimde bulunmaya hazır" ifadelerini kullandı.
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