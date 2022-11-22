Kremlin'den Türkiye açıklaması: 'İstikrarı bozucu adımlardan kaçının'
Kremlin, Türkiye'nin Suriye konusunda "meşru" olarak adlandırdığı güvenlik endişelerine saygı duyduğunu ancak bölgedeki tüm tarafları bölgenin güvenliğini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaya çağırdı.
Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili güvenlik kaygılarını anladığını ancak ilgili tüm tarafları istikrarı bozucu adımlardan kaçınmaya çağırdığını söyledi.
Tass'ın haberine göre, Peskov düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama konusundaki endişelerini anlıyor ve saygı duyuyoruz ve Türkiye'nin bu meşru hakka sahip olduğuna inanıyoruz. Ancak yine de ilgili tüm tarafları, genel olarak durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilecek adımlar atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlik alanında işleri daha da karmaşık hale getirebilir" uyarısında bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Suriye konusundaki taahhütlerini yerine getirmediği iddiasını da yorumlayan Kremlin sözcüsü, Moskova ve Ankara'nın Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik yaklaşımlarında farklılıklar olduğunu söyledi.
Peskov, "Bu farklılıklar iki devlet başkanı tarafından defalarca ele alındı. Şükürler olsun ki [Rusya'nın] Türkiye ile dostluk ve ortaklık ilişkileri bu farklılıkları açık ve yapıcı bir şekilde tartışmayı mümkün kılıyor" dedi.
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