Rusya Pençe-Kılıç operasyonu sonrası 'itidal' çağrısında bulundu

22 Kasım 2022 Salı, 08:44

Rus elçi Alexander Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG üyelerini etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-Kılıç operasyonu sonrası "itidal" çağrısında bulundu.

Ria'nın haberine göre, Suriye özel temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin ölçülü davranması gerektiğini belirtirken "Türk meslektaşlarımıza, sadece Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde değil, tüm topraklarda gerilimin tırmanmasını önlemek için belirli bir itidal göstermeleri çağrısında bulunacağız" dedi.

Lavrentyev, Rusya'nın "Kürt sorununa" barışçıl bir çözüm bulmak için ilgili taraflarla birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırıları konusunda Rusya'yı önceden bilgilendirmediğini söyledi.

Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre Lavrentyev, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin bölgenin "istikrara kavuşmasına" katkıda bulunacağını söyledi.