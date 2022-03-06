Kremlin'den Ukrayna açıklaması: 'Uçuş yasağı kararı alan savaşta taraf olur'

06 Mart 2022 Pazar, 17:03

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Operasyon plana ve takvime göre ilerliyor. Rusya'nın talepleri karşılanırsa durur" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken, Kremlin'den 'askeri operasyona' ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Askeri operasyonun plana ve takvime göre ilerlediği belirtilirken, Rusya'nın taleplerinin karşılanması durumunda operasyonun sona ereceği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı müzakerecilerin daha yapıcı bir yaklaşımda olması gerektiğini belirtildi.

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya diyaloğa hazır" ifadeleri kullanıldı.

"HER ŞEY PLANA UYGUN GİDİYOR"

Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin olarak dün yaptığı açıklamada, "Her şey plana uygun gidiyor. Askeri altyapıyı yok etme çalışması neredeyse tamamlandı" demişti.

Putin operasyon kararının kolay olmadığını iddia ederek "En baştan söyledim, hala aynı fikirdeyim, operasyon zor bir karardı" ifadesini kullandı.

Putin ayrıca "Uçuş yasağını müdahale sayarız" dedi ve "Başka bir ülke karar alırsa doğrudan katılım sayılır" diye ekledi.