Kremlin'den Ukrayna'ya NATO yanıtı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:42

Kremlin, Kiev'in Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko'nun Ukrayna'nın NATO'ya üye olma isteğine ilşkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Prystaiko'nun söz konusu tutumunda resmi bir değişikliğe işaret edilmediği belirten Kremlin, Kiev'in ittifak üyesi olma niyetinden vazgeçmesi halinde, Rusya'nın güvenlik endişelerinin giderilmesine önemli ölçüde yardımcı olacağını söyledi.

Prystaiko, BBC'ye verdiği demeçte, "Şu anda NATO üyesi değiliz ve savaştan kaçınmak için birçok taviz vermeye hazırız ve Ruslarla yaptığımız görüşmelerde halihazırda bunu yapıyoruz" demişti.