Kremlin'den Ukrayna'ya NATO yanıtı

Kremlin, Kiev'in Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko'nun Ukrayna'nın NATO'ya üye olma isteğine ilişkin yaptığı açıklamada resmi bir değişikliğe işaret etmediğini söyledi.

Reuters
14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:42
Kremlin'den Ukrayna'ya NATO yanıtı
Abone Ol google-news

Kremlin, Kiev'in Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko'nun Ukrayna'nın NATO'ya üye olma isteğine ilşkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi. 

Prystaiko'nun söz konusu tutumunda resmi bir değişikliğe işaret edilmediği belirten Kremlin, Kiev'in ittifak üyesi olma niyetinden vazgeçmesi halinde, Rusya'nın güvenlik endişelerinin giderilmesine önemli ölçüde yardımcı olacağını söyledi.

Prystaiko, BBC'ye verdiği demeçte, "Şu anda NATO üyesi değiliz ve savaştan kaçınmak için birçok taviz vermeye hazırız ve Ruslarla yaptığımız görüşmelerde halihazırda bunu yapıyoruz" demişti.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler