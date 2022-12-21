Kremlin'den Zelenski'nin ABD ziyaretine ilişkin açıklama

21 Aralık 2022 Çarşamba, 13:26

Kremlin sözcüsü Peskov, Zelenski'nin ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında açıklamada bulundu.

AFP'nin haberine göre Peskov, Ukrayna için yeni bir silah paketinin açıklanması beklendiği ziyaret için "Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatının çatışmayı şiddetlendireceğini" söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Tüm bunlar kesinlikle çatışmanın şiddetlenmesine yol açıyor ve Ukrayna için iyiye işaret değil" ifadesinde bulundu.

Peskov, Moskova'nın Ukrayna'nın ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi reddetmek de dahil olmak üzere barış görüşmeleri konusundaki tutumunu değiştirmesini beklemediğini sözlerine ekledi.