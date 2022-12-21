ABD basını duyurdu: 'Savaşın başından beri ilk yurt dışı ziyareti'

21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:30

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini 21 Aralık Çarşamba günü ABD'ye gerçekleştireceği duyuruldu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenski'nin yarın ABD Kongresi'nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington'a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın yarın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu.

"ÇOKTAN YOLA ÇIKTI" İDDİASI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Zelenski'nin ABD ziyaretini Kongre'ye gönderdiği mektupla bildirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre Pelosi, Kongre'ye gönderdiği mektupta "demokrasiye çok özel bir şekilde odaklanacak" bir oturum yapılacağını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, ABD'nin Ukrayna için yaklaşık 1.8 milyar dolar değerinde bir askeri yardım paketi açıklaması beklendiğini belirtti.

CNN'de yer alan haberde ise, Zelenski'nin çoktan Washington'a doğru yola çıktığını öne sürdü.