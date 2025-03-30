Kremlin’e yakın savaş muhabiri hayatını kaybetti

Rus devlet televizyonunun savaş muhabiri Anna Prokofieva, Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde mayına basarak yaşamını yitirdi.

Kremlin’e yakın savaş muhabiri hayatını kaybetti
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:19

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma hattına yakın bölgede bir gazeteci daha hayatını kaybetti. 

35 yaşındaki Rus savaş muhabiri Anna Prokofieva, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Demidovka yerleşiminde, bir kara mayınının patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 

Olayda kameramanı Dmitry Volkov da ağır yaralandı.

Rus devlet televizyonu Channel One, Prokofieva'nın “görev başında” hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Televizyon kanalı, patlayıcının Ukrayna güçleri tarafından yerleştirildiğini öne sürdü. 

Bölgenin sıklıkla Ukrayna ordusunun insansız hava araçları ve topçu saldırılarına hedef olduğu biliniyor.

DEVLET MEDYASININ ÖNE ÇIKAN YÜZÜ

Prokofieva, özellikle son yıllarda Rus hükümetine yakın yayın organlarında aktif olarak yer aldı. 

Daha önce uluslararası kamuoyunda Kremlin yanlısı yayın politikasıyla bilinen Russia Today (RT) için çalışan Prokofieva, 2023’ten itibaren Channel One bünyesinde askeri muhabir olarak görev yaptı. 

Haberlerinde çoğunlukla Ukrayna’daki savaş bölgelerinden gelişmeleri aktarıyordu.

Sosyal medyada sıkça paylaştığı fotoğraflarda askeri üniformalı ya da gündelik kıyafetli şekilde cephe hattında görülüyordu. 

Görsellerde, savaşın sembolü haline gelen ve Kremlin yanlısı çevrelerce kullanılan büyük "Z" harfi de dikkat çekiyordu

GAZETECİLER HEDEFTE

Ukrayna-Rusya savaşı, yalnızca askerî değil, medya cephesinde de yıkıcı etkiler yaratmaya devam ediyor. 

Bölgede çalışan gazeteciler, özellikle cephe hatlarına yakın bölgelerde sıklıkla büyük risklerle karşı karşıya kalıyor. 

Uluslararası basın kuruluşları, savaşın her iki tarafında da gazetecilerin güvenliğine yönelik ihlallerin yaşandığını sık sık raporluyor.


Etiketler: #Rusya #Ukrayna-Rusya savaşı #Anna Prokofieva

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