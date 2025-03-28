Rusya'dan Kursk açıklaması: Bölge geri alındı! Ukrayna 70 binden fazla asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesindeki Gogolevka yerleşim yerinin geri alındığına dair açıklama yapıldı. Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesindeki kayıpları paylaşıldı.

Rusya'dan Kursk açıklaması: Bölge geri alındı! Ukrayna 70 binden fazla asker kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:09

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesindeki Gogolevka yerleşim yerini geri aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı askerlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Gogolevka yerleşim yeri, Kuzey Askeri Grubu birlikleri tarafından kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

70 BİN 700 ASKER!

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 70 bin 700 asker, 402 tank, 327 piyade savaş aracı, 290 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 233 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 78 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.


Etiketler: #Rusya Savunma Bakanlığı #Ukrayna #kursk #savaş

İlgili Haberler

NATO'dan Rusya'ya uyarı: Yıkıcı tepkiyle karşılaşır

NATO'dan Rusya'ya uyarı: Yıkıcı tepkiyle karşılaşır
Rusya'dan Karadeniz uyarısı: Net garantilere ihtiyacımız var

Rusya'dan Karadeniz uyarısı: Net garantilere ihtiyacımız var
Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamasına sert tepki: 'Barış güçleri, NATO'nun Rusya ile çatışma riskini artıracak'

Rusya'dan ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamasına sert tepki: 'Barış güçleri, NATO'nun Rusya ile çatışma riskini artıracak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler