Rusya'dan Kursk açıklaması: Bölge geri alındı! Ukrayna 70 binden fazla asker kaybetti

Yayınlanma: 28.03.2025 - 14:09

Güncelleme: 28.03.2025 - 14:10

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesindeki Gogolevka yerleşim yerini geri aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus birliklerinin, bölgede bulunan Ukraynalı askerlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Gogolevka yerleşim yeri, Kuzey Askeri Grubu birlikleri tarafından kurtarıldı" ifadesine yer verildi.

70 BİN 700 ASKER!

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 70 bin 700 asker, 402 tank, 327 piyade savaş aracı, 290 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 233 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 78 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.