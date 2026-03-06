ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin göçmenlik politikaları ve afetlere müdahale konusundaki performansına yönelik artan eleştirilerin ardından, perşembe günü İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in görevine son verdi. Peki, Kristi Noem kimdir? Kristi Noem kaç yaşında, nereli? Kristi Noem neden görevden alındı?

KRISTI NOEM KİMDİR?

Kristi Noem, Ron ve Corinne Arnold'un çocuğu olarak Watertown, Güney Dakota'da 30 Kasım 1971 yılında dünyaya geldi. Norveç kökenlidir. Noem, 1990 yılında Hamlin Lisesi'nden mezun oldu ve Güney Dakota Kar Kraliçesi olarak taç giydi. Babası, 1994 yılında bir tarım makinesi kazasında öldü.

Noem, 1990 ile 1994 yılları arasında Northern State Üniversitesi'nde okudu ancak mezun olmadı. 21 Nisan 1994'te kızı doğdu. Noem, aile çiftliğini işletmek için üniversiteden erken ayrıldı. Aile mülküne bir av köşkü ve restoran ekledi. Kardeşleri de işleri büyütmeye yardımcı olmak için geri taşındı.

Daha sonra Noem, Mount Marty College'ın Watertown kampüsünde ve Güney Dakota Eyalet Üniversitesi'nde çevrimiçi dersler aldı. 2012 yılında, Kongre'de görev yaparken siyaset bilimi lisansını tamamladı.

KRISTI NOEM'İN SİYASİ KARİYERİ

2020 başkanlık seçimlerinde Donald Trump ve Mike Pence ikilisi, Joe Biden ve Kamala Harris ikilisinin 150.471 oyuna karşılık 261.043 oy alarak Güney Dakota'yı kazandı. Noem, başlangıçta Trump'ın Güney Dakota'daki üç başkanlık seçicisinden biri olarak belirlendi, ancak daha sonra geri çekildi.

Noem, Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı yönündeki asılsız iddialarını destekledi. Noem, 8 Aralık 2020'de yıllık devlet bütçesi konuşmasında “Biden yönetimine” atıfta bulunarak seçim sonucunu zımnen kabul etti, ancak hiçbir zaman seçimin “özgür ve adil” olduğunu kabul etmedi.

Noem, 2024 Cumhuriyetçi Parti başkanlık ön seçimlerinde Trump'ı destekledi. Donald Trump, Kasım 2024'te Noem'i İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterdi. Yine Trump, Mart 2026'da Noem'i İç Güvenlik Bakanlığı görevinden aldığını duyurdu.