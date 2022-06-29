Son Dakika: Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 19:00
Son Dakika: Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı
Abone Ol google-news

 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, "NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir" dedi.

Erdoğan, Biden'le görüşmesinde tahıl koridoruna ilişkin "Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler