Kritik zirve sonrası dikkat çeken hamle: Ukrayna lideri Zelenski, Trump'la görüşmek için Washington'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin, dün Alaska'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın başkente dönüş uçağında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi aradığını "uzun bir görüşme" yaptığını aktardı. Trump ayrıca NATO liderleriyle de Putin'le yaptığı görüşmeyi aktardı.

ZELENSKI, WASHINGTON YOLCUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımla “Ukrayna barışın sağlanması için azami gayretle çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor” diyerek "Pazartesi günü, ölümlerin ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm ayrıntıları görüşmek üzere Washington'da Başkan Trump ile bir araya geleceğim. Davet için minnettarım" Washington'a gideceğini duyurdu.

Zelenski ayrıca "Başkan Trump'ın Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir toplantı yapılması önerisini destekliyoruz" dedi.

Görüşmelere Avrupalıların da katılımının öneminin altını çizen Zelenski, "Amerika ile birlikte güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması için Avrupalıların her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ayrıca Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alınmasına katılım konusunda Amerikan tarafından gelen olumlu sinyalleri de görüştük. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.