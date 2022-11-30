Küba, ABD ve NATO'yu hedef aldı: Rusya sınırına yaklaşmasaydı savaş çıkmazdı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 13:43

Küba Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Laso Hernández, Küba'nın, Ukrayna'daki savaşa tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan müzakere edilmiş bir çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi.

Esteban Laso Hernández, ABD tarafından uygulanan "tek taraflı yaptırımları" kınadığını aktardı.

Hernandez, "Küba'nın, Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan müzakere edilmiş bir çözümden yana olduğunu yinelemek isterim" dedi.

Hernandez, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Küba, ABD ve NATO Rusya'nın sınırlarına yaklaşmasaydı ve NATO on yıllardır Rusya'nın endişelerini görmezden gelen ve güvenlik garantileri taleplerini haklı çıkaran saldırgan bir askeri doktrinin hakimiyetinde olmasaydı, Ukrayna'daki çatışmanın önlenebileceğini daha önce belirtmişti" dedi.