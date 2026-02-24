Küba Başkonsolosu Cárdenas: ‘Askeri müdahale beklemiyoruz’

ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukayı 29 Ocak tarihli başkanlık kararnamesiyle sertleştirmesinin ardından sosyalist ada büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın adaya petrol sağlayan ülkelere karşı kapsamlı yaptırımlara izin veren kararnamesi uluslararası kamuoyunda da tepkilere neden oldu.

José Marti Küba Dostluk Derneği, Türkiye Komünist Partisi ve Küba Cumhuriyeti Başkonsolosluğu dün Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Küba’daki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Küba’nın İstanbul Başkonsolosu Raúl Ernesto Madrigal Cárdenas, basın toplantısında “Küba ile ticaret yapacak olan şirket ve ülkelere yönelik yaptırımlar Birleşmiş Milletler Beyannamesi’nde de öngörülen başka ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ilkesine aykırıdır” dedi.

‘YAKIT MEKSİKA’DAN’

Cumhuriyet’in Küba dışişleri bakanının Rusya ziyaretine ilişkin ve Meksika’nın insani yardım girişimleriyle ilgili sorularına Cárdenas, “Görüşmede Rusya tarafı, Küba’ya petrol göndereceğini resmi olarak açıkladı. Bu, 29 Ocak kararnamesinin ardından yapılan ilk resmi açıklamadır. Umuyoruz ki Rusya’nın açık deklarasyonu bir yol açsın, diğer ülkeler de somut adım atsınlar” dedi.

Cárdenas, “Venezuela’ya yönelik saldırıdan önce Meksika, Küba’nın en büyük petrol tedarikçilerindendi. Gıda ve ihtiyaç maddeleri içeren bir gemi gönderdiler ancak petrol girişi durdu. Küba’ya uçan uçakların yakıt tedariki Meksika’da sağlanıyor. Böylece Küba’ya uluslararası uçuşların devam ettirilmesini sağlayabiliyoruz. Meksika’nın elinden geleni yapmaya devam edeceğine inancımız tam” ifadelerini kullandı.

‘YANGIN KAZAYDI’

Basın açıklaması sonrasında gazetemize konuşan Cárdenas, ABD’nin önümüzdeki günlerde Küba’da, Venezuela’dakine benzer girişimlerde bulunup bulunmayacağına ilişkin, “ABD’nin petrol kuşatması dışında da ülkeye dönük pek çok saldırısı zaten mevcut. Başka türlü tedarik süreçlerini de olumsuz etkileyen yüzlerce yaptırım paketleri var. ABD’nin Küba’ya bir askeri müdahalede bulunmasını beklemiyoruz. Çünkü Küba’nın buna hazır olduğunu biliyorlar” dedi. 14 Şubat’taki rafineri yangınının bir sabotaj olup olmadığı yönündeki soruya ise “Bir provokasyon olduğunu düşünmüyorum” şeklinde yanıt verdi.

Başkonsolos ayrıca enerji krizi nedeniyle Havana’da her yıl düzenlenen puro festivalinin ertelenmesiyle ilgili soruya planlanan diğer kültürel etkinliklerin ertelenmek zorunda kalmaması için mücadele ettikleri yönünde yanıt verdi. Fidel Castro’nun 100. doğum yılı olması nedeniyle planlanan etkinliklerin ve uluslararası dayanışmanın süreceği belirtildi.