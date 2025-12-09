Küba’da eski ekonomi bakanına ömür boyu hapis

Küba’da en üst yargı organı olan Supremo Tribunal Popular, eski Ekonomi Bakanı Alejandro Gil’i casusluk suçundan ömür boyu hapse mahkûm etti. Karar, kapalı kapılar ardında yürütülen yargılamanın ardından açıklandı.

Mahkeme, Gil’in devletin gizli bilgilerini usulsüz şekilde kullandığını, çaldığını, zarar verdiğini ve “düşman unsurlara” aktardığını belirtti. Kararda, sanığın görev yetkilerini kötüye kullanarak ülke güvenliğini tehlikeye attığı vurgulandı.

Aynı dosya kapsamında Gil, ikinci bir yargılamada çok sayıda yolsuzluk suçundan da mahkûm edildi. Mahkeme, eski bakanı rüşvet almak, kamu belgelerinde sahtecilik yapmak, nüfuz ticareti ve vergi kaçırma suçlarından suçlu buldu. Bu suçlar için Gil’e ayrıca 20 yıl hapis cezası verildi. Cezaların eş zamanlı infaz edileceği açıklandı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

“Gil, üstlendiği görevlerin sağladığı yetkileri kişisel çıkarları için kötüye kullanmış, yabancı şirketlerden para almış, kamu görevlilerine rüşvet vererek mal varlığı edinimini yasallaştırmaya çalışmıştır.”

DEVLET BAŞKANINA YAKIN BİR İSİM

Gil, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in en güvendiği isimlerden biri olarak biliniyordu. 2021 yılında ülkedeki büyük parasal reformlara öncülük yapan Gil’in politikaları, ekonomik krizi daha da derinleştirdiği gerekçesiyle sert eleştirilere hedef olmuştu.

Diaz-Canel tarafından Şubat 2024’te görevden alınan Gil, yargılamalara kadar kamuoyu önünde bir daha görülmemiş, bu durum ülkede geniş çaplı spekülasyonlara yol açmıştı.

Mahkeme, sanığın karara karşı 10 gün içinde temyize başvurma hakkı bulunduğunu bildirdi. Reuters, Gil ya da avukatına ulaşamadı.

Bu dava, Küba’da 1989’dan bu yana görülen en büyük yolsuzluk dosyası olarak kayda geçti. O dönemde, Fidel Castro’nun 1959 Devrimi’nin önemli isimlerinden General Arnaldo Ochoa, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmış ve idam edilmişti. Küba lideri Fidel Castro döneminde yaşanan bu dava, ülke tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.