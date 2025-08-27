Küba'dan İsrail'e rest: Barbarlığı durdurmanın zamanı geldi

Başkan Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne dün düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Canel, "İsrail'in siyonist rejimi, Filistin halkını yok etmeye cezasızlıkla devam ediyor. 62 binden fazla kişiyi öldürdü, binlercesi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca hastanelere ve gazetecilere korkakça saldırıyor. Bu barbarlığı durdurmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.