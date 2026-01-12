Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otomobilin çarpıp savurduğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 19:28:00
İHA
Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, kaza anı anbean kameralara yansıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil yaya olarak karşı şeride geçmek isteyen Bekir Avcu'ya (84) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Avcu'yu hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

