Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otomobilin çarpıp savurduğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil yaya olarak karşı şeride geçmek isteyen Bekir Avcu'ya (84) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Avcu'yu hastaneye kaldırdı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.
Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 12, 2026
Otomobilin çarpıp savurduğu yaşlı adam hayatını kaybettihttps://t.co/XJQ1Qdt8lt pic.twitter.com/MB2bcxkms4