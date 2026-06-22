Küba Devrimi’nin simge ismi Ramiro Valdes hayatını kaybetti

Küba Devrimi’nin önde gelen isimlerinden, Fidel Castro’nun ilk yol arkadaşlarından Ramiro Valdes, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Valdes’in ölümünü Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sosyal medya hesabından duyurdu. Diaz-Canel, Valdes’in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

X hesabından açıklama yapan Diaz-Canel, Valdes’in ölümünün kendisini “bir babanın ölümü gibi derinden yaraladığını” belirtti. Küba lideri, paylaşımında “Zafere kadar daima, Komutan!” ifadelerini kullandı.

28 Nisan 1932’de doğan Ramiro Valdes, Küba tarihinin dönüm noktalarından biri kabul edilen Moncada Kışlası baskınına 21 yaşındayken katıldı.

Fidel Castro öncülüğündeki baskın, 1953’te Fulgencio Batista yönetimine karşı başlatılan ayaklanmanın sembol olaylarından biri oldu.

Moncada baskınının ardından Fidel Castro ile birlikte Meksika’ya sürgüne giden Valdes, 1956’da Granma yatıyla Küba’ya dönen 82 kişilik devrimci grup içinde yer aldı.

Bu yolculuktan sağ kurtulan 12 kişi arasında Fidel Castro, Raul Castro ve Ernesto Che Guevara da bulunuyordu.

CHE GUEVARA'NIN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Valdes, Küba’nın doğusundaki Sierra Maestra dağlarında Castro kardeşlerle birlikte savaştı. Devrim sürecinde Che Guevara’nın yardımcısı olarak görev yaptı.

Batista’nın 1 Ocak 1959’da ülkeden kaçmasından önceki son günlerde yaşanan Santa Clara Muharebesi’nde de yer alan Valdes, devrimin başarıya ulaşmasının ardından devlet yönetiminde etkili görevler üstlendi.

Ramiro Valdes, devrim sonrasında kurulan güvenlik aygıtının başına geçti. Sonraki yıllarda içişleri bakanlığı, savunma bakan yardımcılığı, bilişim ve iletişim bakanlığı ile devlet başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

“Küba Cumhuriyeti Kahramanı” ve “Devrim Komutanı” unvanlarını taşıyan Valdes, 2019’a kadar Küba Komünist Partisi’nin güçlü Siyasi Bürosu’nda da yer aldı.

Raul Castro’nun yönetimi “tarihi kuşak”tan daha genç isimlere devretme sürecine rağmen Valdes, devlet içindeki etkili konumunu uzun süre korudu.

Son olarak başbakan yardımcılığı görevini yürüten Valdes, Küba’da sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve enerji kriziyle ilgili çalışmalarda öne çıkıyordu.

Valdes, yaşamı boyunca Küba Devrimi’ne, tek parti sistemine ve Castro liderliğine bağlılığıyla bilinen isimlerden biri oldu.