Küba Füze Krizi'nden sonra kurulmuştu: 'Kırmızı telefon, artık devre dışı...'

Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:11

Güncelleme: 20.11.2024 - 11:12

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin ve Beyaz Saray basın sekreterleri arasındaki son temasın Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığı döneminde gerçekleştiğini söyledi.

Peskov, “(Basın sekreterleri) formatındaki son temasımızdan bu yana epey zaman geçti. Hatırladığım kadarıyla (ABD'li) meslektaşlarımla son görüşmem Başkan Obama'nın görev süresi sırasında gerçekleşmişti. O zamandan beri iyi ilişkilerimiz olmadı” dedi.

Peskov, Cenevre'deki Rusya-ABD zirvesi düzenlenirken bile Donald Trump ve Joe Biden'ın basın sekreterleriyle iletişim kurma şansı olmadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray Basın Sekreterliği görevine getirilen Karoline Leavitt'i tanımadığını, ancak diyaloğa hazır olduklarını belirterek, “Eğer Başkanımız (Putin), ABD lideriyle diyaloğa hazır olduğunu söylüyorsa, biz de hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

KIRMIZI TELEFON DEVRE DIŞI

Peskov, 1962 Küba Füze Krizi sonrasında Sovyet ve Amerikan liderleri için oluşturulan “kırmızı telefon” veya “ABD-Sovyet Hattı”nın şu anda kullanılmadığını söyledi.

“Hayır. Artık iki başkan için özel korumalı bir iletişim kanalımız var. Üstelik video konferans formatı bile var” diyen Peskov, son zamanlarda bu yeni kanal üzerinden herhangi bir temas olmadığını da belirtti.

Kremlin'in resmi internet sitesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasındaki son telefon görüşmesi 12 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşti.

Washington-Moskova telefon hattı Küba Füze Krizi'nden sonra SSCB ve ABD liderleri arasında acil görüşmeler için kurulmuştu. Hat, ilk olarak 30 Ağustos 1963 tarihinde faaliyete geçmişti.