Küba karanlığa gömüldü: Ulusal elektrik şebekesi çöktü

Küba’da ulusal elektrik şebekesi pazartesi günü çöktü. Ülke genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti, enerji, yakıt ve ilaç sıkıntısıyla mücadele eden ada ülkesinde günlük yaşamı bir kez daha felç etti.

Şebeke operatörü UNE, bazı hayati hizmetlere yeniden elektrik sağlanmaya başlandığını duyurdu. Elektrik verilen yerler arasında hastaneler ve gıda üretim merkezleri bulunuyor.

Ancak yetkililer, pazartesi öğleden sonra itibarıyla başkent Havana’nın elektrik talebinin yalnızca yüzde 1’inin karşılanabildiğini bildirdi.

Kübalı yetkililer, ulusal elektrik şebekesindeki çöküşün nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ülkede aylardır saatler süren, son dönemde ise günleri bulan elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin, eskiyen elektrik altyapısı ve yakıt tedarikindeki ciddi sorunlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

HALK SICAK VE KARANLIKLA BAŞ BAŞA KALDI

Ülke genelindeki yeni kesinti, dönen elektrik kesintilerinden zaten bitkin düşen Kübalılar için yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Karayipler’in yaz sıcağında elektriksiz kalan birçok kişi, çalışmakta ve uyumakta zorlanıyor.

Pazartesi günü şebeke tamamen çökmeden önce ülkenin yaklaşık üçte ikisinin halihazırda elektriksiz olduğu belirtildi. Bu nedenle haberleşme imkanları da sınırlı olan birçok Kübalı, ulusal şebekenin çöküşünü ancak gecikmeli olarak öğrenebildi.

Küba devlet televizyonunda yayımlanan haber bülteninde, elektriğe erişimi olan az sayıdaki kişiden, şebekenin çöktüğü bilgisini elektriksiz kalan komşularına ve yakınlarına duyurmaları istendi.

EKİM 2025'TEN BU YANA SEKİZİNCİ BÜYÜK KESİNTİ

Pazartesi günkü ülke çapındaki elektrik kesintisi, Küba’da Ekim 2025’ten bu yana yaşanan sekizinci büyük kesinti oldu. Bu yıl içinde ise üçüncü kez ülke genelinde büyük çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Küba’da enerji krizi, eskiyen altyapının yanı sıra yakıt arzındaki daralma nedeniyle giderek derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela’dan Küba’ya yakıt sevkıyatını durdurması ve Meksika’ya da benzer yönde baskı yapması, krizin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Washington yönetimi, Küba hükümetini ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelendiriyor ve yaptırımların ülkede siyasi değişimi zorlamak için gerekli olduğunu savunuyor. Havana yönetimi ise uzun süredir ABD’ye tehdit oluşturmadığını belirtiyor.