Küba liderinden Gazze paylaşımı: Bu görüntü insanlığı harekete geçirmeli

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X sosyal medya hesabından çocuklarını kaybeden Filistinli kadın doktoru paylaştı.

Uluslararası topluma seslenen Canel, şunları ifade etti:

"Bu görüntü, tüm insanlığı harekete geçirmesi gereken, yürek burkan ve sarsıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Görmezden gelenler bir gün pişmanlıkla hatırlayacak. Öldürülen çocuklar ve en kötü cehennemi yaşayan anneler var ortada. Filistin halkına yönelik bu soykırımı, suçlular daha ne kadar sürdürecek?"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetmişti.