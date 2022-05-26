Küba'dan ABD'ye rest: Amerika Devletleri Zirvesi'ne katılmayacağız
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Amerika Devletleri Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.
ABD, 6-10 Haziran tarihleri arasında Amerikan devletlerinin liderlerini Los Angeles'ta Amerika Devletleri Zirvesi'nde toplamayı planlıyor.
Davet listesinin tamamı henüz kesinleşmemiş olsa da Meksika, Küba, Venezuela ve Nikaragua liderlerinin zirveye gergin ilişkiler nedeniyle davet edilmemesi bekleniyor.
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Los Angeles'ta yapılacak olan Amerika Devletleri Zirvesi'ne "hiçbir koşulda" katılmayacağını söyledi.
Miguel Díaz-Canel, zirveye atıfta bulunarak "Sizi temin ederim ki, hiçbir koşulda katılmayacağım" dedi.
'ABD, ZİRVEYE KATILMALARI İÇİN BASKI YAPIYOR'
Díaz-Canel, ABD'yi, kesinleşmemiş davet listesine rağmen Latin Amerika ve Karayip müttefiklerine zirveye katılmaları için "baskı yapmakla" suçladı.
ABD, 60 yılı aşkın bir süredir Küba'ya karşı sert bir ekonomik, mali ve ticari ambargo uyguluyor.
BM Genel Kurulu tarafından alınan çok sayıda karar, ambargo uygulamalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini tescillemişti.
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