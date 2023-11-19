Küba'dan İsrail'e kınama: 'Soykırım'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:29

Güncelleme: 19.11.2023 - 11:29

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü'nde, tıp fakültesinde eğitim gören ve 53'ü Gazze Şeridi'nden olmak üzere 144 Filistinli öğrenciyle bir araya geldi.

Görüşmede Filistinli tıp öğrencilerinden süregelen eğitimlerini ve geride bıraktıkları ailelerinin durumunu dinleyen Canel'e, Filistin'in Havana Büyükelçisi Akram Samhan da İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'deki güncel duruma ilişkin detayları aktardı.

Canel, "Gazze'de hiçbir şey yaşananları haklı çıkaramaz ve dolayısıyla bu barbarlık sürekli kınanmalıdır" diye konuştu.

İsrail tarafından öldürülen sivillerin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğunu hatırlatan Canel, İsrail'in eylemlerini Filistin'in geleceğinin silinme girişimi olarak nitelendirdi.

Canel, "Filistin'in geleceği" olarak hitap ettiği öğrencilerin tıpta uzmanlıklarını tamamlamaları için tüm gayretin gösterileceğini belirtti.

Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak bağımsız ve egemen bir devlete dönüşmesini temenni eden Canel, "Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız. İsrail'in soykırımını en şiddetli biçimde kınıyoruz" dedi.

Canel, 18 Ekim'de X'ten yaptığı paylaşımda da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırıyı kınayarak ateşkes çağrısında bulunmuştu.