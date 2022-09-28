Küba'yı etkisi altına alan Ian kasırgası ABD kıyılarına yöneldi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:53

Dün Küba'yı vurarak, ülkedeki tüm elektrik şebekesini çökerten 4. kategori şiddetindeki Ian kasırgasının Florida sahiline bu akşam ulaşıp, Tampa körfezinin güneyinde Sarasota ile Naples bölgeleri arasında bir yerde etkisini göstermesi bekleniyor.

Azami beş dereceli Saffir-Simpson ölçeğinde 4. kategori olarak belirtilen kasırga saatte 209 kilometre hıza kadar rüzgara sebep oluyor.

National Hurricane Center (NHC), Miami için yaptığı uyarıda, Ian kasırgasının şiddetli dalgalara, yoğun yağışa ve kıyıda ölümcül sele yol açabileceğini duyurdu. Yetkililer ise 2.5 milyondan fazla insanın evini tahliye edip, yüksekteki yerlere gitmesi için çağrı yaptı.

NHC, Florida'nın batı sahillerinde 3.5 metre yüksekliğinde dalga olabileceği uyarısında bulundu.

Florida'nın acil durum yönetim direktörü Kevin Guthrie, "Tahliye zamanı şimdi. Artık yola çıkın" dedi.

Vali Ron DeSantis ise dün geceki açıklamasında, evlerini terk etmek için çok uzun süre bekleyen insanları tahliye etmenin zorlaşacağını çünkü artan rüzgarla birlikte yetkililerin otoban köprülerini kapatacaklarını belirtti.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın başı Deanne Criswell, Florida'daki çok az kişinin kasırga tehdidini ciddiye almasından endişe duyduğunu söyledi.

"Rehavet konusunda kaygılarım var" diyen Criswell, "Florida'nın bazı bölgelerinde, yaklaşık 100 yıldır görülmemiş doğrudan büyük etkilerin görülmesinden bahsediyoruz" dedi.

Ian kasırgası eğer Tampa bölgesini vurursa, 1921'deki Tarpon Springs fırtınasından beri bölgeyi etkisi altına almış olan ilk kasırga olacak.