Kubota Toru kimdir? Kubota Toru neden tutuklandı?

06 Ekim 2022 Perşembe, 13:28

Kubota Toru 1996 yılında Japonya'nın Yokohama şehrinde dünyaya geldi. Keio Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümü okuyan Toru, Londra Sanat Üniversitesi'nde Belgesel Filmi eğitimi aldı. Film yönetmeni olarak kariyerine 2014 yılında Japonya'da Rohingya mültecilerinden biriyle tanıştığında başladı. Myanmar'daki mülteciler ve etnik meseleler hakkında birkaç film yaptı. Kısa belgesel filmi "Prayer in Peace" (2018), Japonya'da Tokyo Belgesel Film Festivali'nde gösterildi.

KUBOTA TORU NEDEN TUTUKLANDI?

Myanmar'da askeri yönetimin kontrolündeki mahkeme, temmuz ayında hükümet karşıtı bir protestoyu filme alan Japon gazeteci Kubota Toru'yu 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Japonya Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Kitada Tetsuo, yaptığı açıklamada, Kubota Toru'nun elektronik işlemler yasasını ihlal etmekten 7 yıl ve tahrikten 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Ordu Enformasyon Bürosunun basın mensuplarına ilettiği açıklamada ise Kubota'nın toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve göçmenlik yasasını ihlal suçlamasıyla yargılandığı davanın devam ettiği belirtildi.

Myanmar'daki elektronik işlemler yasası, çevrim içi olarak yanlış veya kışkırtıcı bilgi yaymayı içeren suçları kapsarken bu suçlar için 7 ila 15 yıl hapis cezası bulunuyor.

Kubota, ordunun seçilmiş hükümeti devirmesine karşı düzenlenen bir protestonun fotoğraflarını ve videolarını çektiği gerekçesiyle 30 Temmuz'da Yangon şehrinde sivil polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Kubota, ordunun iktidarı ele geçirmesinin ardından Myanmar'da mahkum edilen 5'inci yabancı gazeteci olarak kayıtlara geçti.

Yerel gazeteler için çalışan ABD vatandaşları Nathan Maung, Danny Fenster ve serbest yazarlar Polonyalı Robert Bociaga ve Japon Yuki Kitazumi gözaltına alındıktan sonra haklarında kesinleşen hapis cezalarını çekmeden sınır dışı edilmişlerdi.

Myanmar ordusu, Şubat 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana en az 12 medya kuruluşunu kapanmaya zorladı ve 57'si halen tutuklu bulunmak üzere toplam 142 gazeteciyi gözaltına aldı.

Tutuklu gazetecilerin çoğu, korkutma, yalan haber yayma veya bir devlet çalışanına karşı kışkırtma iddiasıyla hapiste tutuluyor.



