Kudüs’te ayin krizi: İtalya’dan İsrail’e sert tepki

Hristiyan inancına göre Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce Kudüs'e gelişi ve palmiye yapraklarıyla karşılanışının kutlandığı "Palmiye Pazarı"nda, Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzeydeki temsilcisinin, "Kutsal Kabir Kilisesi" olarak da bilinen Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine girişinin, İsrail tarafından engellenmesi, İtalya'nın tepkisini çekti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "İtalyan hükümeti, İsrail makamlarının bugün Palmiye Pazarı ayinini Kıyamet Kilisesi'nde kutlamalarını engellediği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Başrahip Francesco Ielpo ve diğer din görevlilerine yakınlığını ifade etmektedir" açıklamasında bulundu.

Meloni, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin Hristiyanlık için kutsal bir mekan ve bu sebeple kutsal ayinlerin yapılabilmesinin güvence altına alınması gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Hristiyan inancının merkezi bayramlarından biri olan Palmiye Pazarı gününde Kudüs Latin Patriği'nin ve kutsal toprakların muhafızının buraya girişinin engellenmesi, yalnızca inananlara değil din özgürlüğünü tanıyan tüm topluluklara yapılmış bir hakarettir" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kutsal topraklardaki Katolik Kilisesi'nin başı olan Kudüs Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'ya ve kutsal toprakların muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'ya en içten dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Onların Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişlerinin engellenmesi kabul edilemez. İsrail polisi, ilk kez Katolik Kilisesi'nin en üst düzey temsilcilerinin, dünya genelinde milyonlarca inanan için en kutsal yerlerden birinde Palmiye Pazarı ayinini kutlamasına engel oldu. İsrail'deki büyükelçimize derhal talimat vererek Tel Aviv'deki yetkililere İtalyan hükümetinin protestosunu iletmesini ve her zaman ve her koşulda din özgürlüğünün korunmasından yana olan İtalya'nın tutumunu teyit etmesini istedim."

Tajani, X platformundan gönderdiği ikinci iletide de İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin, Kardinal Pizzaballa'nın engellenmesi kararına ilişkin açıklık getirmesi için yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılması konusunda talimat verdiğini belirtti.