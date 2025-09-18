Kudüs’te protesto: Esir aileleri Netanyahu’yu istifaya çağırdı

Haaretz'in haberine göre, esir ailelerinin, Netanyahu'nun Kudüs'teki Gazze Caddesi'nde bulunan evinin yakınında düzenlediği gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen İsrailli bir esirin babası Michael Iloz, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Netanyahu ve eşi Sara'ya gösteriyi sürdürecekleri tehdidinde bulunarak, "Nereye giderseniz gidin, sizi takip edeceğim. Siz yalancılarsınız" dedi.

"Siz ikiniz, insanları umursamıyorsunuz, oğlumun Gazze'de çürümesini umursamıyorsunuz, onu orada esaret altında ölüme terk etmeyi umursamıyorsunuz" diye konuşan Iloz, Netanyahu'nun eşine seslenerek, "Sara, aşağı in, bize geceleri nasıl uyuduğunu anlat. İki yıldır uyumuyorum. Bu ses seni rahatsız ediyor mu? Biz burada kalacağız. Çocuklarımız dönene kadar bizi duyacak, görecek ve hissedeceksin" ifadesini kullandı.

İsrailli esir Rom Breslavski'nin babası Ofer ise Netanyahu ile yaklaşık bir buçuk ay önce telefonda görüştüğünü söyledi.

Konuşmasında Netanyahu'ya hitap eden esir babası Ofer, "Orada ölmekte olan oğlumu getireceğinize söz verdiniz. Ama tam tersini yaptınız; dönüşünü engellemek için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Biz yakınınızdayız. Endişelenmeyin, sizi bırakmayacağız. Şimdi değil ve asla bırakmayacağız. Elleriniz kanlı" değerlendirmesinde bulundu.

Esir alınan asker Matan'ın annesi Anat Engerst de Sara Netanyahu'ya seslenerek, "Ben tam evinizin altındayım ve geceyi burada, sokakta geçirebilirim" diye konuştu.

Engerst, "İkimiz de birer anne olarak (sesleniyorum), yanıma gel ve biraz insanlık göster. Sizin, eşiniz (Netanyahu'nun) üzerinde sevdiklerimizi eve getirmemize yardımcı olabilecek bir etkinizin olduğuna inanıyorum. Buradayım, cevabınızı bekliyorum" ifadesini kullandı.

Serbest bırakılan esirlerden Arbel Yehud'un babası Yehai Yehud da Netanyahu'ya seslenerek, "Senin son gününe kadar, kızım Arbel'in esaret altında geçirdiği her gün için seni rahatsız edeceğim ve bunu sana hatırlatacağım" dedi.

Yehud, "Her şey senin elinde. Bibi (Netanyahu), onların hâlâ orada olmasının sorumlusu sensin. Onları silahlı kişilerin eline ve ordu operasyonları sonucunda ölüm tehlikesine tek başına sen atıyorsun. Savaşta ölecek askerlerin kanı senin ellerinde olacak ve senin yüzünden tüm bir ülke travma sonrası stres bozukluğu yaşayacak" diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde 48 İsrailli esir bulunuyor, İsrailli yetkililerce bunların 20'sinin sağ olduğu düşünülüyor.