Kudüs'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kudüs’te Ramot Kavşağı’nda düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

İsrail acil sağlık servisi Magen David Adom’un (MDA) açıklamasına göre saldırganlardan biri, 62 numaralı otobüse binerek yolculara ateş açtı.

MDA ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı, yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsrail polisi, saldırının başlamasından kısa süre sonra iki saldırganın “etkisiz hale getirildiğini” açıkladı.

Kudüs’ün giriş ve çıkış noktalarının tamamı kapatılırken, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İLK YARDIM EKİBİNDEN TANIKLIK

Olay yerine ilk ulaşan ekiplerden MDA sağlık görevlisi Nadav Taib, yaşananları şöyle anlattı:

“Silahlı saldırı ihbarı gelir gelmez çok sayıda ekiple bölgeye intikal ettik. Olay yerine vardığımızda yolda, kaldırımda ve otobüs durağı yakınında baygın halde yatan yaralılar vardı. Her yerde cam kırıkları, büyük bir kargaşa ve panik vardı. Yaralılara hızla müdahale ettik, tedavilerini sürdürüyoruz ve hastanelere nakillerini gerçekleştiriyoruz.”