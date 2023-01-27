Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı: 5 İsrailli öldü

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:40

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 23:21

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın Neve Yakov meydanındaki bir sinagoga gelerek çevredekilere silahla ateş açmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, polis birliklerinin olay yerine geldiği ve silahlı çatışmada saldırganı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise düzenlenen saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır en az 5 yaralının olduğu paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli hayatını kaybetti.

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