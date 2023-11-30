Kudüs'te silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:13

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:22

İsrail polisi, iki saldırganın sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde Kudüs'ün dış mahallelerindeki bir otobüs durağına ateş açtığını söyledi. Polis, ilk bildirimleri yerel saatle 07:40'ta aldıklarını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki bir kadınla, 70 yaşındaki bir erkeğin saldırıda öldüğü açıklandı.

İsrail acil servis çalışanı Moshe Hemed, "Silah sesini duyduğumda evdeydim ve hemen olay yerine gittim. Olay yerinde çok sayıda yaralı gördüm; bazıları yatıyordu, bazıları ise yürüyordu" dedi.

Polis tarafından yürütülen ilk soruşturmada, M16 tüfeği ve tabanca taşıyan iki saldırganın Kudüs'ün girişindeki bir otobüs durağına geldiği ve otobüs durağındaki sivillere ateş etmeye başladığı belirtildi.

Polis, iki saldırganın daha sonra "güvenlik güçleri ve yakındaki bir sivil tarafından etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

Saldırının arkasında henüz kimin olduğu bilinmezken Sağlık görevlileri 16 kişinin yaralandığını ve yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu söyledi.