Kumarhanelerde milyonluk vurgun: Kara para ağı çökertildi

Meksika hükümeti, milyonlarca doların yurt dışına aktarılmasında kullanıldığı iddia edilen 13 kumarhanenin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Operasyon, uluslararası işbirliğiyle aylar süren bir soruşturmanın ardından gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında hedef alınan kumarhanelerden ikisinin, medya, perakende ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Grupo Salinas’a ait olduğu belirtildi.

Holdingin sahibi, ünlü iş insanı Ricardo Salinas Pliego, uzun süredir Başkan Claudia Sheinbaum yönetimiyle anlaşmazlık yaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, herhangi bir yasa dışı faaliyetin söz konusu olmadığı savunuldu ve hükümet “siyasi motivasyonla hareket etmekle” suçlandı.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch, kapatılan işletmelerden üçünün organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Ancak bu şirketlerin hangileri olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı.

ÇALINTI KİMLİKLERLE İŞLETİLEN KARMAŞIK AKIŞ

Ülkenin baş vergi savcısı Grisel Galeano, para aklama mekanizmasını şu şekilde anlattı:

Süreç, genellikle çalıntı kimliklerle başlıyor.

Öğrenciler, ev kadınları veya geliri düşük emekliler gibi kişiler, tanımadıkları kaynaklardan ön ödemeli kartlar veya elektronik kodlar alıyor.

Bu kişiler kumarhaneye gidip küçük bir miktar dahi bahis oynadığında, kumarhaneler bu kimlikler üzerinden milyonlarca dolarlık sahte kazançlar kaydediyor.

Ardından para, paravan şirketlerin yurt dışındaki hesaplarına, oradan da vergi cennetlerine aktarılıyor.

Son aşamada ise para, yeniden Meksika’ya sokularak “temizlenmiş” hale getiriliyor.