Kuran yakan ABD’li siyasetçi, Gazze'ye saldırıları mısır patlağıyla izledi

ABD’nin Texas eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’den Kongre’ye aday olan Valentina Gomez, İsrail-Gazze sınırında patlamaları izlerken elinde mısır patlağıyla poz verdi.

26 yaşındaki siyasetçi, sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı videoda, “Hamas’ın günleri sayılı. Teröristlerle asla müzakere edilmez” ifadelerini kullandı.

Gomez, kendi imkânlarıyla İsrail’e gittiğini belirtti.

The Jerusalem Post’a konuşan Gomez, ülkeye geliş amacının “İsa’nın vaftiz edildiği Ürdün Nehri’nde vaftiz olmak” olduğunu söyledi.

Gomez, İsrail ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmeyi umduğunu da açıkladı.

Videoda, Gazze Şeridi’ne atılan bombaların uzaktan izlenebildiği ve Gomez’in kahkahalar atarak “keyifle” patlamaları seyrettiği görülüyor.

AŞIRI SAĞCI SÖYLEMLERİYLE TEPKİ ÇEKİYOR

Kolombiya doğumlu olan ve çocuk yaşta ABD’ye göç eden Gomez, MAGA (Make America Great Again) hareketiyle bağlantılı aşırı sağcı bir aktivist olarak tanınıyor.

2024 yılında Missouri’de Eyalet Sekreterliği için aday olmuş, ancak seçimi kaybetmişti.

Gomez, geçmişte yaptığı İslam karşıtı açıklamalar ve Kuran yakma videosuyla büyük tepki toplamıştı.

Geçen ağustosta yayınladığı bir videoda Kuran’ı yakan Gomez, İslam için “Tecavüz, ensest ve pedofilinin dini; aptal bir taşa ve sahte bir peygambere tapıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

AĞLAMA DUVARINDA TEPKİYLE KARŞILANDI

İsrail ziyareti kapsamında Ağlama Duvarı’nı da ziyaret eden Gomez, burada ölen İsrail askerlerinin kızlarıyla bir araya geldi.

Ağlama Duvarı hahamı Shmuel Rabinowitz, Gomez’in Kuran yakma videosunu desteklemediğini açıkladı.

Ancak Gomez, açıklamalarının arkasında olduğunu belirterek, “Ağlama Duvarı’nda Müslümanlar ve Hristiyanlar özgürce dua edebiliyor; ama Tapınak Tepesi’nde Yahudilere aynı hak tanınmıyor” dedi.

“İSRAİL VE ABD, AYNI DÜŞMANLA SAVAŞIYOR”

Ziyareti sırasında İsrail halkı tarafından “çok iyi karşılandığını” söyleyen Gomez, İsrail’e desteğini şu sözlerle savundu:

“İsrail, ABD’nin de düşmanı olan aynı İslamcı terör örgütleriyle savaşıyor.”