TÜRK-İş: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti, yeni asgari ücret zorunlu giderleri bile karşılamıyor

TÜRK-İş Konfederasyonu'nun çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın 2025 Aralık ayı sonucu yayımlandı.

Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 30 bin 143 TL'ye yükseldi. Diğer bir ifadeyle 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makas daha da artarak 2.068,75 TL'ye çıktı.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 98 bin 188 TL oldu.

1 KİŞİNİN YAŞAM MALİYETİ 40 BİN LİRAYA DAYANDI

Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti aylık 39 bin 123 TL’ye yükseldi.

Araştırmada, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu ve yılın ilk ayında asgari ücret açlık sınırının altında kaldığı hatırlatıldı.

GIDA ENFLASYONU DURMUYOR

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Aralık 2025 itibariyle şu şekilde oldu:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,06 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 42,97 oldu.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,15 olarak gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET ZORUNLU GİDERLERİ BİLE KARŞILAMIYOR

TÜRK-İş'in araştırmayla birlikte yaptığı açıklamada asgari ücret için şöyle denildi:

"Asgari ücret, sosyal devlet ilkesine ve Anayasa’da güvence altına alınan insanca yaşam hakkına bağlı kalınarak işçinin yaşamını sürdürebileceği bir geçim ücreti olarak ele alınmalıdır. Bu ücret seviyesi, yalnızca barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi zorunlu giderleri bile karşılamaktan uzak kalmakta, sağlıklı ve dengeli beslenmek için gerekli asgari tutarın dahi altında kalmaktadır. Ücretli çalışanların alım gücünün azalması, temel gıda ve zorunlu harcamalara dahi erişimin giderek zorlaştırarak çalışan kesimin yaşam koşullarını her geçen gün daha da güçleştirmektedir."