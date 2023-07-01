Kuran yakan adamın eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:21

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:16

İsveç’in başkenti Stockholm’de Irak uyruklu 37 yaşındaki Salvan Momika’nın 28 Haziran'da Kuran yaktığı eylem, gündemdeki yerini koruyor.

Musul’un Hıristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde doğan Momika’nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları’na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı.

2014 yılında terör örgütü IŞİD'in, Musul’u işgal etmesinin ardından Haşdi Şabi’ye bağlı İsa İbn Meryem Tugayı üyesi olan Momika’nın savaş bölgesinde askeri kıyafetlerle çekilen görüntüleri, İsveç’teki eyleminin ardından sosyal medyada gündem oldu.

TEHDİT ALDIĞI GEREKÇESİYLE İSVEÇ’E GİTTİ

Momika ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin desteğiyle "Süryani Şahinleri" adlı milis gücü kurdu. Musul’un kurtarılmasının ardından Süryani Birliği Partisi kuran Momika, tehdit aldığı gerekçesi ile Irak’ı terk ederek Almanya’ya sığınmacı olarak başvurdu. Momika başvurusunun reddedilmesi üzerine İsveç’e geçti.

Gerçekleştirdiği eylemin ardından medyaya verdiği röportajda İsveç'e 5 yıl önce geldiğini söyleyen Momika, kendisini “ateist” olarak tanımladı. Arami-Süryani cemaatinin siyasi aktivistlerinden biri olduğu belirtilen Momika için Arami cemaatinin sosyal medya hesabında 2016 yılında yapılan paylaşımda, “Salvan Momika: Aramilerin Irak’taki sözcüsü ve temsilcisi” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

HAŞDİ ŞABİ NEDİR?

Halk Seferberlik Güçleri olarak da bilinen Haşdi Şabi, IŞİD'in 2014 yılında Musul'u ele geçirmesi üzerine Iraklı birçok farklı milis gücünün bir araya gelmesiyle kuruldu. Musul saldırısı ardından Irak'ta Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Sistani tüm Irak halkını ülkelerini ve kutsal mekanlarını savunmaya çağıran bir fetva yayımladı.

Bağdat tarafından doğrudan desteklenen Haşdi Şabi, hükümetten para ve silah yardımı da alıyor. Tam olarak hükümetin kontrolü altında olmadığı düşünülen örgütün bazı milis grupları dönem dönem hükümeti eleştirdiği de oldu.