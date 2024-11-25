Küresel 'kadın cinayeti' raporu: Hangi ülkeler başı çekiyor?

Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:44

Güncelleme: 25.11.2024 - 09:45

BM Kadın Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğu, erkekler tarafından kasıtlı olarak öldürülmüş olup, bu ölümlerin yüzde 60'ı (51 bin kadın) kurbana yakın biri tarafından gerçekleştirildi. Birim, verilerin küresel olarak bir kadın için en tehlikeli yerin, kadınların çoğunun erkeklerin elinde öldüğü evleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Yardımcısı Nyaradzayi Gumbonzvanda şunları söyledi:

“Verilerin bize söylediği şey, kadınların en güvende olmaları gereken yer olan özel ve ev içi yaşam alanlarında çok sayıda kadının ölümcül şiddete maruz kaldığıdır. Bu rapordaki rakamları buzdağının görünen yüzü olarak görüyoruz. Çünkü tüm kadın ölümlerinin kayıt altına alınmadığını ve tüm ölüm nedenlerinin doğru bir şekilde kadın cinayeti olarak kaydedilmediğini biliyoruz ve hiçbir bilgiye erişemediğimiz birçok topluluk vardı.”

Kadın ve kız çocuklarının cinsiyete bağlı olarak öldürülmesi olarak tanımlanan kadın cinayetlerine ilişkin BM küresel tahminleri, 2022 yılında 89 bin kadın ve kız çocuğunun kasten öldürülmesinde genel bir düşüş olduğunu, ancak yakın partnerler ve aile üyeleri tarafından öldürülenlerin sayısında bir artış olduğunu göstermiştir.

EN ÇOK KADIN CİNAYETİ AFRİKA'DA İŞLENİYOR

BM ajansının verileri, 2023 yılında tahmini 21 bin 700 kurbanla Afrika'nın en yüksek eş ve partnerle bağlantılı kadın cinayeti oranlarını kaydettiğini, ardından Amerika ve Okyanusya'nın geldiğini gösterdi.

Avrupa ve Amerika'da kadınların çoğu yakın partnerleri tarafından öldürülürken, diğer bölgelerde yakın aile üyeleri birincil failler olmuştur.

BM Kadın Birimi, Fransa, Güney Afrika ve Kolombiya olmak üzere üç ülkeye ilişkin mevcut verilerin, yakın partnerleri tarafından öldürülen kadınların “önemli bir kısmının” ölümlerinden önce yetkililere bir tür şiddet ihbarında bulunduğunu doğruladığını belirtti.

Raporda, erkekler ve kadınlar yakın partner ya da aile içi şiddet mağduru olsalar da, 2023 yılında tüm küresel cinayet kurbanlarının yüzde 80'ini erkeklerin oluşturduğu, ancak bu ölümlerin sadece yüzde 12'sinin aile içi ölümcül şiddetten kaynaklandığı, kadınların oranının ise yüzde 60 olduğu belirtilmiştir.

ÜLKELER, YETERSİZ VERİ TOPLUYOR

BM Kadın Birimi, küresel kadın cinayeti tahminlerine ilişkin raporunun, dünya çapında birçok ülke tarafından yetersiz veri toplanması nedeniyle engellendiğini ve aile içi alan dışında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin doğru veri toplayan çok az hükümet olduğunu söyledi.

Mevcut veriler, Fransa'da 2019-2022 yılları arasında kadın cinayetlerinin yüzde 79'unun yakın partnerler veya diğer aile üyeleri tarafından işlendiğini, şiddet içeren suç veya istismar gibi diğer kadın cinayeti türlerinin ise toplam rakamların yüzde 5'ini oluşturduğunu göstermektedir. Güney Afrika'da veriler, aile içi alan dışındaki kadın cinayetlerinin 2020-2021 yıllarında tüm kadın cinayetlerinin yüzde 9'unu oluşturduğunu gösterdi.

Raporda, “Üye devletler son yıllarda kadın cinayetlerini ele almak için giderek daha fazla önlem alırken, ülkelerin toplumsal cinsiyete dayalı cinayetlerle mücadele çabalarının hesap verebilirliği, kadın cinayetlerine ilişkin istatistiklerinin kalitesi ve kullanılabilirliği ile de ölçülmektedir. Veri mevcudiyeti açısından olumsuz eğilimi tersine çevirmeye yönelik önemli çabalar, kadına yönelik şiddeti ele alma konusunda hükümetlerin hesap verebilirliğini artıracaktır” ifadeleri yer aldı.