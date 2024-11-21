Aksaray'da kadın cinayeti: Şüpheli erkek aranıyor

Aksaray'da 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Negül Adak, başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis, Adak'ın evli olduğu S.A. adlı erkeği arıyor.

Aksaray'da kadın cinayeti: Şüpheli erkek aranıyor
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:46

Aksaray'da Kılıçaslan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde saat 10.00 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Negül Adak'tan (44) haber alamayan ablası Serpil Adak, eve geldi. Adak, ablası Negül'ü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Negül Adak'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

ŞÜPHELİ ERKEĞİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile evli olduğu erkeğin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından da evden son çıkan kişinin de evli olduğu S.A. olduğunu tespit etti.

Üç çocuğundan 2'si ölen, 1 oğlu da cezaevinde olan Negül Adak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, polis şüpheli erkeği bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. 


Etiketler: #aksaray #Cinayet #Kadın #şüpheli

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